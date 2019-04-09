В США в декабре 2018 года добыли рекордный объем нефти

Объем нефтедобычи в США за декабрь 2018 года достиг рекордного за всю историю страны уровня, годовой объем добычи топлива вырос на 17% и также побил рекорд, установленный в 1970 году. Об этом сообщило во вторник информационное управление при Министерстве энергетики США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Годовой объем добычи нефти в США достиг в 2018 году рекордного уровня и составил 10,96 млн баррелей в сутки, на 1,6 млн баррелей в сутки (17%) выше, чем в 2017 году. В декабре 2018 года добыча нефти в США составила 11,96 млн баррелей в сутки, что стало самым высоким среднемесячным показателем за всю историю США", - говорится в заявлении. Прежний рекорд по годовому объему добычи, отмечается в документе, был установлен в 1970 году.

Как напоминает управление, за последние 10 лет добыча нефти в США значительно возросла, "в основном за счет добычи из малопроницаемых горных пород с использованием горизонтального бурения и гидроразрыва пласта". Минэнерго прогнозирует, что добыча нефти в США продолжит расти в 2019 и 2020 годах, достигнув среднего показателя в 12,3 млн баррелей в сутки и 13 млн баррелей в сутки соответственно.

Кроме того, сообщили в управлении, Техас "продолжает добывать больше нефти, чем любой другой штат или регион Соединенных Штатов". Объем нефтедобычи в Техасе в прошлом году составил 40% от общего показателя по всей стране. В 2018 году добыча нефти в Техасе составила в среднем 4,4 млн баррелей в сутки, а в декабре 2018 года она достигла рекордно высокого уровня в 4,9 млн баррелей в сутки. Ежегодное увеличение объема добычи нефти в этом штате в прошлом году достигло почти 950 тыс. баррелей в сутки, что составило 60% от аналогичного показателя по всей стране.

На прошлой неделе министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Россия в 2019 году может немного нарастить добычу по сравнению с прошлым годом - до 556-560 млн т. Добыча нефти и газового конденсата в России выросла в 2018 году на 1,6%, до 555,837 млн т.

Ранее Новак сообщал, что Россия к концу марта почти достигла уровня сокращения добычи нефти, оговоренного в декабрьском соглашении с ОПЕК+, снизив добычу к октябрю 2018 года на 225 тыс. баррелей в сутки без учета проектов в рамках соглашения о разделе продукции. В декабре 2018 года Россия в рамках сделки обязалась снизить добычу на 228 тыс. баррелей в сутки.

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