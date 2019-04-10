Замминистра внутренней безопасности США подала в отставку

10 апреля 2019 04:47 (UTC+04:00)

Вслед за министром внутренней безопасности США Кирстен Нильсен заявление об отставке подала ее заместитель Клэр Глэйди, сообщила в среду Нильсен, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Исполняющая обязанности заместителя министра Клэр Глэйди подала президенту прошение об отставке с завтрашнего дня", - написала она в своем Twitter.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил об отставке Нильсен и назначил исполняющим обязанности министра главу таможенно-пограничной службы Кевина Макалинана. Нильсен покинет пост 10 апреля.

Одновременно с этим Трамп снял с должности главу Секретной службы США Рэндольфа Аллеса.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В США в декабре 2018 года добыли рекордный объем нефти
США 9 апреля 23:08
Каир достиг большого прогресса в деле борьбы с терроризмом - Трамп
Арабские страны 9 апреля 22:55
Пентагон нарастит военную мощь в космосе
США 9 апреля 22:33
США и Великобритания призвали Хартум прекратить насилие против протестующих
В мире 9 апреля 19:24
АБИИ одобрил первый проект в Лаосе
В мире 9 апреля 17:05
В Еврокомиссии отреагировали на угрозы США по новым пошлинам из-за Airbus
В мире 9 апреля 15:33
Лента новостей
Далай-ламу госпитализировали - СМИ
Другие страны 04:53
В Японии нашли обломки пропавшего истребителя F-35
Другие страны 03:37
Гол Сон Хын Мина принес "Тоттенхэму" победу в первой игре 1/4 финала ЛЧ с "Манчестер Сити"
Европа 02:44
Boeing не получил в марте ни одного заказа на самолеты 737 - СМИ
Европа 01:48
Вернуться в Баку, чтобы поступить в Москве, или Сбывшаяся мечта Владимира Меньшова (ФОТО)
Культура 01:15
"Ливерпуль" со счетом 2:0 обыграл "Порту" в 1/4 финала ЛЧ
Другие страны 01:14
Венесуэла покинет Организацию американских государств
Другие страны 00:55
Нетаньяху объявил о победе блока правых партий на выборах в Израиле
Израиль 00:19
Оглашены детали бурения первой скважины на месторождении «Абшерон»
Энергетика 9 апреля 23:31