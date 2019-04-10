Замминистра внутренней безопасности США подала в отставку

Вслед за министром внутренней безопасности США Кирстен Нильсен заявление об отставке подала ее заместитель Клэр Глэйди, сообщила в среду Нильсен, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Исполняющая обязанности заместителя министра Клэр Глэйди подала президенту прошение об отставке с завтрашнего дня", - написала она в своем Twitter.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил об отставке Нильсен и назначил исполняющим обязанности министра главу таможенно-пограничной службы Кевина Макалинана. Нильсен покинет пост 10 апреля.

Одновременно с этим Трамп снял с должности главу Секретной службы США Рэндольфа Аллеса.

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