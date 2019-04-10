Япония приобретет у США 56 противоракет на сумму $1,15 млрд

10 апреля 2019 06:54 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты приняли решение поставить Японии 56 противоракет SM-3 Block IB на сумму $1,15 млрд. Об этом во вторник объявило управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Власти Японии запросили приобретение 56 противоракет SM-3 Block IB. Сумма сделки составляет $1,15 млрд", - говорится в заявлении.

"Предложенная продажа поддержит внешнеполитические цели и цели национальной безопасности Соединенных Штатов путем укрепления безопасности важного союзника, который является существенной силой в обеспечении политической стабильности экономического прогресса в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в заявлении. В нем также подчеркивается, что сделка "не изменит базовый военный баланс в регионе".

Управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между Вооруженными силами США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

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