Пентагон заключил контракты на строительство стены на границе с Мексикой

Министерство обороны США заключило контракты на строительство участков стены на американо-мексиканской границе с двумя частными компаниями. Как говорится в опубликованном во вторник пресс-релизе ведомства, общая сумма сделок составляет $976 млн., передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Контракт на сумму $789 млн ведомство заключило с компанией из штата Техас SLSCO, которая займется строительством участка заграждения на границе в штате Нью-Мексико. Второй контракт был заключен с фирмой Barnard Construction из штата Монтана на сумму $187 млн. Эта компания займется строительством стены в штате Аризона.

Ранее в конце марта исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан дал разрешение на использование $1 млрд для возведения участка стены протяженностью в 91 км на южной границе США.

Дональд Трамп 15 февраля подписал декларацию о введении режима ЧП на южной границе страны, что позволит президенту получить в целом около $8 млрд. Средства пойдут на возведение или ремонт ограждений на участке границы с Мексикой протяженностью 376,5 км. В администрации полагают, что это поможет властям пресекать нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков.

Ранее Трамп и республиканцы добивались включения в госбюджет свыше $5,7 млрд на сооружение барьера на границе с Мексикой. Из-за споров на этот счет 22 декабря 2018 года произошла приостановка работы федерального правительства, длившаяся рекордные 35 дней.

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