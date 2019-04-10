Ким Чен Ын обещал Трампу провести денуклеаризацию - Помпео

10 апреля 2019 18:27 (UTC+04:00)

Лидер КНДР Ким Чен Ын неоднократно лично обещал провести денуклеаризацию КНДР, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Он обещал это мне более полдюжины раз, он обещал это президенту", - сказал он на слушаниях в сенате США.

Однако он признал, что для достижения этой цели еще предстоит многое сделать.

Последний саммит США и КНДР, прошедший в Ханое 27-28 февраля, завершился ранее планируемого без подписания совместного документа, как это ранее было обозначено в планах Белого дома. Президент США Дональд Трамп признал, что не смог достичь соглашения с Ким Чен Ыном по итогам переговоров, однако контакты между делегациями в будущем продолжатся. Белый дом назвал встречу продуктивной. Трамп заявил, что основные разногласия касались снятия санкций в обмен на замораживание ракетно-ядерной программы КНДР.

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