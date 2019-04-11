Два человека погибли при стрельбе на улице в Чикаго

11 апреля 2019 00:45 (UTC+04:00)

По меньшей мере два человека погибли, еще один получил ранения в результате стрельбы на улице на западе Чикаго (штат Иллинойс). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в среду сообщила газета Chicago Tribune.

Согласно информации издания, пострадавший доставлен в местную больницу в критическом состоянии.

На место происшествия немедленно выехали сотрудники правоохранительных органов, начато расследование. Причины стрельбы и другие подробности инцидента пока не приводятся.

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