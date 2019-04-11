США и Китай договорились о контроле над соблюдением сторонами соглашения о торговле

11 апреля 2019 03:29 (UTC+04:00)

США и Китай достигли предварительной договоренности относительно того, как будет осуществляться контроль над соблюдением сторонами обсуждаемого ими соглашения по торговым вопросам. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в среду в эфире телеканала CNBC министр финансов США Стивен Мнучин.

"Мы по большей части пришли к общему мнению относительно механизма контроля", - сказал он. По словам министра, Пекин и Вашингтон согласовали некоторые вопросы, касающиеся формирования структур, которые будут выполнять данную задачу. "Мы очень серьезно относимся к этому", - добавил он.

Мнучин заострил внимание на том, что администрация президента США Дональда Трампа на данном этапе не намерена "устанавливать произвольные сроки", в которые следует завершить консультации по торговым вопросам. "Если мы сможем достичь договоренности, то это будет самая важная перемена в сфере экономических отношений между США и Китаем за последние 40 лет", - подчеркнул министр.

Глава Минфина США отметил, что считает продуктивными продолжающиеся консультации с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ. Мнучин констатировал, что намерен в четверг провести очередной телефонный разговор с Лю Хэ для обсуждения торговых вопросов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Два человека погибли при стрельбе на улице в Чикаго
США 00:45
США продлили режим санкций в отношении Сомали
США 10 апреля 22:42
Американская компания получила новый приток газа на месторождении в Узбекистане
Энергетика 10 апреля 22:42
Помпео: Турция не сможет иметь на вооружении F-35 и С-400
США 10 апреля 20:13
Трамп поздравил Нетаньяху с победой на выборах
Израиль 10 апреля 18:54
Ким Чен Ын обещал Трампу провести денуклеаризацию - Помпео
США 10 апреля 18:27
Лента новостей
Премьер Мальты счел отсрочку Brexit до 31 октября разумной
Европа 03:55
В Японии открылась железнодорожная станция без входа и выхода
Другие страны 03:04
Саммит ЕС согласовал новую отсрочку Brexit
Европа 02:40
В Индии пройдут парламентские выборы
Другие страны 02:27
Генсек ООН призвал возобновить политический диалог в Ливии
В мире 01:55
Делегация Совета Федерации РФ совершит визит в Азербайджан
Политика 01:27
"Аякс" и "Ювентус" сыграли вничью в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов
Спорт 01:12
В Баку открылась выставка "Сердце мое – Молдова" (ФОТО)
Культура 00:58
Два человека погибли при стрельбе на улице в Чикаго
США 00:45