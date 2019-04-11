Трамп обсуждает возможность новых встреч с главой КНДР

11 апреля 2019 21:21 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп обсуждает возможность новых встреч с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом американский лидер заявил в четверг перед встречей в Белом доме с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Слова Трампа приводит агентство Reuters.

Южнокорейский лидер отметил необходимость третьего саммита между лидерами США и КНДР в ближайшем будущем и призвал сохранять существующие темпы переговоров.

Соединенные Штаты не возражают против рассмотрения возможности реализации гуманитарных проектов в КНДР, требующей смягчения санкций, отметил Трамп.

"Мы обсуждаем некоторые гуманитарные проекты прямо сейчас, и, честно говоря, я не возражаю против этого. Я думаю, что против этого не нужно возражать", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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