Дэвид Бернхардт утвержден на посту главы МВД США

12 апреля 2019 00:39 (UTC+04:00)

Сенат США в четверг проголосовал за утверждение Дэвида Бернхардта на посту министра внутренних дел США. Об этом в четверг сообщила газета The Washington Post, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Бернхардт исполняет обязанности главы МВД страны с начала января. Ранее занимавший этот пост Райан Зинке обвинен в растрате бюджетных средств.

В США министерство внутренних дел не является силовым ведомством, оно в основном занимается вопросами использования природных ресурсов.

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