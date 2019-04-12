Трамп пригрозил демократам размещением нелегалов только в городах-убежищах

12 апреля 2019 22:36 (UTC+04:00)

Администрация президента США Дональда Трампа может начать размещать нелегальных мигрантов в городах-убежищах из-за отказа демократов менять иммиграционное законодательство, заявил президент США, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Из-за того, что демократы не хотят менять очень опасные иммиграционные законы, мы действительно, как пишут об этом, серьезно рассматриваем возможность размещать незаконных мигрантов только в городах-убежищах (Sanctuary city). У левых радикалов всегда, кажется, открытые границы, политика открытых дверей, это должно им понравиться!", - написал Трамп в Twitter.

Города-убежища (Sanctuary city, в действительности это может быть штат, округ или отдельный муниципалитет) не передают данных об иммиграционном статусе человека правоохранительным органам или федеральным властям, не осуществляют депортацию. Трамп многократно угрожал ранее, что прекратит федеральное финансирование тех административных единиц, которые дают укрытия нелегальным мигрантам.

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