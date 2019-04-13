Трамп заявил о намерении отправить дополнительный военный контингент на границу с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу о своем намерении отправить дополнительный военный контингент на границу с Мексикой для борьбы с притоком нелегальных мигрантов. Президент США рассказал о своих планах, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. Трансляцию вели американские новостные телекомпании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы отправим больше войск на границу [с Мексикой]", - ответил Трамп на вопрос о борьбе с незаконной миграцией. Он не уточнил численность контингента.

Ранее в пятницу исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что Пентагон еще не получал запроса на отправку дополнительных сил на южную границу, но ожидает, что ведомство окажет дополнительную поддержку.

Операция Пентагона под названием "Верный патриот" по противодействию незаконным мигрантам осуществляется по указанию президента США. 9 ноября 2018 года он подписал указ, предписывающий отказывать в предоставлении убежища иностранным гражданам, нелегально пересекающим границу с Мексикой. Основанием для указа названа необходимость остановить все движущиеся в сторону США караваны мигрантов.