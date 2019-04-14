Мнучин не дал гарантий, что выполнит требования предоставить налоговые декларации Трампа

Министр финансов США Стивен Мнучин не стал давать гарантий того, что выполнит требование председателя комитета по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса Ричарда Нила (демократ от штата Массачусетс) предоставить налоговые декларации президента Дональда Трампа не позднее 23 апреля. Об этом он заявил в субботу журналистам на полях весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Последствия этого, на мой взгляд, уходят далеко за пределы одного лишь вопроса надзора со стороны Конгресса или дел президента", - цитирует его слова агентство Reuters. "Я чувствую ответственность за то, чтобы решить этот вопрос должным образом и не позволить превратить Службу внутренних доходов [СВД] в орудие [политической борьбы], как это было при администрации [Ричарда] Никсона [1969-1974]", - добавил Мнучин. Он не стал давать гарантий того, что выполнит требование конгрессмена Нила.

В субботу Нил направил руководству СВД новое письмо, в котором повторно потребовал предоставить налоговые декларации Трампа - на этот раз не позднее 23 апреля. В начале текущего месяца он уже отправлял аналогичный запрос, в котором в качестве последнего срока указывал 10 апреля. Выступая 9 апреля в комитете по ассигнованиям Палаты представителей, Мнучин заявил, что Минфин "намерен следовать закону". Он при этом отказался уточнить, значит ли это, что документы будут предоставлены вовремя. В итоге декларации так и не были переданы.

Нил обосновывает свой запрос тем, что СВД обязана по закону проверять, платит ли президент США налоги. Демократ отметил, что комитет намерен выяснить, выполняют ли сотрудники службы данные функции надлежащим образом.

Трамп в свою очередь, комментируя информацию об отправке запроса, ранее отметил, что не намерен предоставлять свои налоговые декларации. Он заверил, что в отношении принадлежащих ему компаний по-прежнему проводят проверки регулирующие органы. По словам президента, в связи с этим публиковать информацию о налоговых отчислениях нежелательно.

Во время предвыборной кампании 2016 года Трамп заявлял о намерении опубликовать налоговые декларации, однако так и не сделал этого. Он тогда также объяснил это проверками в отношении его бизнеса. Трамп подчеркивал, что адвокаты не советуют ему раскрывать данные, о которых идет речь. В мае 2017 года в одном из интервью он заявил, что, возможно, опубликует свои налоговые декларации только после того, как покинет пост президента.

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