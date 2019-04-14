Southwest Airlines проинспектировала 12 двигателей самолетов серии Boeing 737 MAX

Американская авиакомпания Southwest Airlines завершила рекомендованную инспекцию 12 двигателей, установленных на самолетах серии Boeing 737 MAX. Как передала телекомпания CNN, об этом сообщила в субботу официальный представитель воздушного перевозчика Бренди Кинг, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Она пояснила, что результаты проверки направлены производителю двигателей - компании CFM. Кинг не уточнила, признаны ли двигатели безопасными в эксплуатации.

Southwest Airlines ранее подтвердила, что у самолета Boeing 737 MAX возникли неполадки с двигателем во время перелета без пассажиров из Флориды в Калифорнию в конце марта. Авиалайнер был вынужден вернуться в аэропорт вылета в городе Орландо (штат Флорида). Как информировало Федеральное авиационное управление (ФАУ) США, экипаж самолета вскоре после вылета "объявил о чрезвычайной ситуации". Авиалайнер благополучно приземлился в Орландо.

Представители Boeing в марте заявили о временном прекращении поставок самолетов 737 MAX, а позднее - о сокращении с середины апреля объемов производства лайнеров этой модели. На такие меры в компании пошли после того, как ФАУ США распорядилось приостановить полеты Boeing 737 MAX в американском воздушном пространстве. Генеральный директор Boeing Деннис Меленберг в начале апреля признал, что на двух самолетах серии 737 MAX произошел сбой в работе вспомогательной системы маневрирования MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System) перед тем, как они разбились.

10 марта в результате авиакатастрофы в Эфиопии погибли 157 человек, в том числе трое россиян. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 MAX 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы. 29 октября 2018 года жертвами крушения в Индонезии Boeing аналогичной модели стали 189 человек. Многие страны мира, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.

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