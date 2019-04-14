Southwest Airlines проинспектировала 12 двигателей самолетов серии Boeing 737 MAX

14 апреля 2019 01:15 (UTC+04:00)

Американская авиакомпания Southwest Airlines завершила рекомендованную инспекцию 12 двигателей, установленных на самолетах серии Boeing 737 MAX. Как передала телекомпания CNN, об этом сообщила в субботу официальный представитель воздушного перевозчика Бренди Кинг, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Она пояснила, что результаты проверки направлены производителю двигателей - компании CFM. Кинг не уточнила, признаны ли двигатели безопасными в эксплуатации.

Southwest Airlines ранее подтвердила, что у самолета Boeing 737 MAX возникли неполадки с двигателем во время перелета без пассажиров из Флориды в Калифорнию в конце марта. Авиалайнер был вынужден вернуться в аэропорт вылета в городе Орландо (штат Флорида). Как информировало Федеральное авиационное управление (ФАУ) США, экипаж самолета вскоре после вылета "объявил о чрезвычайной ситуации". Авиалайнер благополучно приземлился в Орландо.

Представители Boeing в марте заявили о временном прекращении поставок самолетов 737 MAX, а позднее - о сокращении с середины апреля объемов производства лайнеров этой модели. На такие меры в компании пошли после того, как ФАУ США распорядилось приостановить полеты Boeing 737 MAX в американском воздушном пространстве. Генеральный директор Boeing Деннис Меленберг в начале апреля признал, что на двух самолетах серии 737 MAX произошел сбой в работе вспомогательной системы маневрирования MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System) перед тем, как они разбились.

10 марта в результате авиакатастрофы в Эфиопии погибли 157 человек, в том числе трое россиян. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 MAX 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы. 29 октября 2018 года жертвами крушения в Индонезии Boeing аналогичной модели стали 189 человек. Многие страны мира, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.

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