В Техасе два ребенка погибли из-за урагана

Двое детей погибли, несколько человек пострадали в результате урагана в штате Техас в субботу, сообщает телеканал ABC со ссылкой на офис шерифа округа Анджелина, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Согласно заявлению офиса шерифа, инцидент произошел в субботу днем. Два ребенка в возрасте 3 и 8 лет погибли, когда дерево упало на автомобиль, в котором они находились вместе с родителями.

Кроме того, как сообщает портал weather.com, в результате шторма и нескольких торнадо, обрушившихся на южную часть США, более 500 рейсов были отменены в субботу в международном аэропорту Даллас/Форт-Уэрт в штате Техас. Около 1,5 тысячи человек в штатах Техас, Луизиана и Арканзас остались без электричества.

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