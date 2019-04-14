Большая нелетающая птица убила фермера из Флориды

14 апреля 2019 11:05 (UTC+04:00)

Фермер из флоридского города Алачуа погиб в результате нападения казуара — крупной нелетающей птицы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.ру" сообщает «Би-би-си».

Сообщается, что казуар принадлежал погибшему мужчине по имени Марвин Хайос. Фермера с тяжелыми ранениями обнаружил шериф округа Алачуа, пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось.

«Насколько я понимаю, джентльмен упал, когда находился рядом с птицей. И когда он упал, она на него напала», — сказал шериф Джефф Тейлор.

Отмечается, что погибший содержал различных экзотических животных, в том числе казуаров и лам. По словам сожительницы Хайоса, фермер занимался «тем, что он любит».

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