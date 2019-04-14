Четыре человека погибли в Техасе и Миссисипи из-за торнадо

Число жертв 13 торнадо, обрушившихся на штаты Техас и Миссисипи, возросло в воскресенье до четырех человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила телекомпания ABC.

По ее данным, гибель двух человек подтверждена в воскресенье в округе Монро (штат Миссисипи), где смерч нанес серьезный ущерб населенному пункту Хэмилтон, расположенному северо-восточнее Университета штата Миссисипи.

Ранее сообщалось, что в городе Франклин в Техасе погибли два ребенка, еще около десяти человек получили травмы. По данным ABC, 25 человек госпитализированы с травмами различной тяжести в городе Альто в том же штате.

Смерчи привели к нарушению электроснабжения. Более 150 тыс. домов и предприятий обесточены в штатах Техас, Миссисипи, Миссури, Алабама и Луизиана, передает телекомпания.

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