В США спасли более 20 кубинцев, дрейфовавших в Мексиканском заливе

15 апреля 2019 05:05 (UTC+04:00)

Береговая охрана США и экипаж круизного судна Carnival Fantasy спасли 23 человека, которые дрейфовали в открытом море в Мексиканском заливе на неисправном судне, следует в заявлении на официальном сайте береговой охраны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Береговая охрана получила информацию от гражданина Кубы, что его брат и еще 22 кубинца дрейфуют на борту неисправного спортивного рыболовного судна, говорится в заявлении.

Граждане Кубы начали свое путешествие в Мексику на деревянной лодке, однако их силы иссякли, и в течение следующих трех дней они дрейфовали в открытом море. Кубинцев заметил и спас хозяин спортивного рыболовного судна, однако двигатели судна вышли из строя, и 23 человека дрейфовали еще три дня.

Согласно заявлению, береговая охрана направила самолет HC-130 Hercules на поиски и предупредила круизное судно, которое затем прибыло для спасения людей.

Граждане Кубы будут преданы во вторник погранично-таможенной службе США в городе Мобил штата Алабама.

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