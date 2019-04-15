Трамп дал совет, как потушить Собор Парижской Богоматери

15 апреля 2019 23:13 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп призвал незамедлительно потушить загоревшийся Собор Парижской Богоматери и предложил Франции задействовать пожарные самолеты, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Ужасно смотреть на огромный пожар в соборе Парижской Богоматери в Париже. Возможно, можно задействовать пожарные самолеты, чтобы потушить огонь. Необходимо действовать незамедлительно!" - написал президент США в Twitter.

Пожар произошел около 18.50. В настоящее время часть собора закрыта лесами, там шли реставрационные работы. Как сообщают французские СМИ со ссылкой на пожарных, возгорание может быть потенциально связано со строительными работами.

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