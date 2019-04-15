Помпео не исключил, что Трамп и Ким Чен Ын встретятся в 2019 году

15 апреля 2019 23:46 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майкл Помпео не исключает возможности проведения третьей встречи лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына еще до конца 2019 года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, он заявил в понедельник в беседе с журналистами в Далласе (штат Техас). Его слова приводит Госдепартамент.

На просьбу прокомментировать недавние высказывания лидера КНДР Ким Чен Ына о возможности проведения очередной встречи с президентом США Дональдом Трампом уже в нынешнем году, Помпео отметил, что "Трамп полон решимости добиваться прогресса с помощью дипломатии".

"Мы стремимся к тому, что уже обещал в июне прошлого года на встрече в Сингапуре председатель Ким, - продолжал госсекретарь США. - Он взял на той встрече обязательство стремиться к денуклеаризации, он заявлял об этом мне несколько раз при личных встречах. Нам всем нужен такой результат для того, чтобы двигаться вперед".

"Наши представители работают с северокорейцами над тем, чтобы наметить путь для продвижения вперед, с тем, чтобы мы могли добиться результата, - добавил Помпео. - Он сказал, что хотел бы, чтобы результат был достигнут к концу года. Я бы хотел, чтобы это случилось раньше".

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