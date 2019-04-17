В США водитель умышленно сбил пешеходов

Неизвестный мужчина в Филадельфии (штат Пенсильвания) во вторник умышленно сбил на автомобиле группу людей, шесть человек пострадали. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на полицию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел на улице в северной части города, подозреваемый задержан, его личность не разглашается. Пострадавшие госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.

Полицейские полагают, что подозреваемый совершил наезд на людей из-за ссоры.

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