В США нашли мертвой женщину, угрожавшую ранее школам

17 апреля 2019 23:51 (UTC+04:00)

Вооруженная женщина, из-за угроз которой было закрыто большинство школ американского Денвера, найдена мертвой, сообщает отделение ФБР города, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 18-летняя белая американка Сол Паис прибыла в штат в понедельник вечером и угрожала школам в районе города Денвер. По словам шерифа округа Джефферсон, она "была вооружена и считается чрезвычайно опасной". Её поиском занималось в том числе Федеральное бюро расследований.

"Мы можем подтвердить, что Сол Паис скончалась. Мы благодарны всем, кто предлагал советы, и всем партнерам правоохранительных органов за их старания сохранить наше сообщество в безопасности", - говорится в сообщении ФБР в Twitter.

В сообщении также говорится, что населению города больше ничего не угрожает.

Среди закрытых школ была школа "Колумбайн". В ней 20 апреля 1999 года двое подростков устроили стрельбу. Жертвами стали 13 человек.

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