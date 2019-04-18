США и Китай могут подписать торговое соглашение уже в конце мая

18 апреля 2019 00:03 (UTC+04:00)

США и Китай могут подписать окончательный вариант торгового соглашения в конце мая или начале июня. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в среду газета The Wall Street Journal.

По ее данным, стороны перед этим намерены провести еще несколько раундов консультаций. Так, представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и глава американского Минфина Стивен Мнучин планируют посетить Пекин ориентировочно через две недели. Через неделю после этого визит в Вашингтон совершит китайская делегация во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ.

Как отмечает издание, если консультации завершатся успешно, то после этого сторонам потребуется еще несколько недель, чтобы доработать окончательный текст соглашения, включая все юридические детали, и подписать его.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США ввели новые санкции против Кубы и Венесуэлы
США 00:25
В США нашли мертвой женщину, угрожавшую ранее школам
США 17 апреля 23:51
Узбекско-китайское СП закупает запчасти для приводов клапанов
Тендеры 17 апреля 22:51
Казахстан, ЕАЭС и Китай будут сотрудничать в сферах энергетики и транспорта
Бизнес 17 апреля 22:07
Трамп заявил, что ФБР 11 раз платило автору "компромата" на него
В мире 17 апреля 17:14
Еврокомиссия: решение об ответных мерах против США должна принять ВТО
В мире 17 апреля 16:59
Лента новостей
Более тысячи мигрантов заняли центральный парк в городе на юге Мексики
Другие страны 01:31
"Тоттенхэм" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, несмотря на поражение от "Манчестер Сити"
Спорт 01:14
"Ливерпуль" разгромил "Порту" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Спорт 01:09
Макрон назначил представителя по реконструкции Нотр-Дама
Европа 01:01
Европейский парламент поддержал реформу визового кодекса ЕС
Европа 00:45
США ввели новые санкции против Кубы и Венесуэлы
США 00:25
Большинство погибших на Мадейре туристов были гражданами Германии
Европа 00:11
В США нашли мертвой женщину, угрожавшую ранее школам
США 17 апреля 23:51
Названо место проведения 15-го саммита лидеров G20
В мире 17 апреля 23:35