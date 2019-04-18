США и Китай могут подписать торговое соглашение уже в конце мая

США и Китай могут подписать окончательный вариант торгового соглашения в конце мая или начале июня. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в среду газета The Wall Street Journal.

По ее данным, стороны перед этим намерены провести еще несколько раундов консультаций. Так, представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и глава американского Минфина Стивен Мнучин планируют посетить Пекин ориентировочно через две недели. Через неделю после этого визит в Вашингтон совершит китайская делегация во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ.

Как отмечает издание, если консультации завершатся успешно, то после этого сторонам потребуется еще несколько недель, чтобы доработать окончательный текст соглашения, включая все юридические детали, и подписать его.

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