США ввели новые санкции против Кубы и Венесуэлы

США ввели новые санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, сообщил минфин США, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В частности, ограничения коснутся Центробанка Венесуэлы и банка Никарагуа Corporativo (еще одно название - BANCORP). Кроме того, в санкционный список по Венесуэле добавили двух физлиц - Ортега Мурилло из Никарагуа и Рузза Теран из Венесуэлы.

США также ввели санкции против пяти организаций, связанных с разведывательной службой Кубы. Как заявил советник президента по национальной безопасности Джон Болтон, под ограничения попала авиакомпания Aerogaviota, принадлежащая кубинским военным.

Кроме того, США ограничат поездки американцев, у которых нет родственников на Кубе, чтобы уменьшить "завуалированный туризм", средства от которого идут для служб безопасности Кубы с долей в туристическом секторе.

Также вводятся ограничения на перевод денежных средств американцев на Кубу в размере тысячи долларов в квартал.

Поводом для введения санкций стали обвинения в адрес кубинских властей в нарушении прав человека, а также из-за поддержки президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого США считают нелегитимным.

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