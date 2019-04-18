Финальное испытание обновленного Boeing 737 MAX завершено

18 апреля 2019 08:18 (UTC+04:00)

Последнее перед сертификацией техническое летное испытание самолетов Boeing 737 MAX с обновленным программным обеспечением проведено в среду, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы завершили официальное техническое летное испытание с обновленным программным обеспечением. Наши технические и проектные руководители находились на борту самолета. Это был финальный тестовый полет перед сертификационным полетом", - заявил директор авиастроительной корпорации Деннис Меленберг на видеозаписи, опубликованной в его Twitter.

Он рассказал, что пилоты провели 120 тестовых полетов этих машин общей длительностью более чем 203 летных часа, используя усовершенствованную вспомогательную систему маневрирования MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), сбой которой предшествовал катастрофе самолета этой модели в Эфиопии.

Представители Boeing в марте заявили о временном прекращении поставок самолетов 737 MAX, а позднее - о сокращении с середины апреля объемов производства лайнеров этой модели.

На такие меры в компании пошли после того, как Федеральное авиационное управление США распорядилось приостановить полеты Boeing 737 MAX в американском воздушном пространстве. Меленберг в начале апреля признал, что на двух самолетах серии 737 MAX произошел сбой в работе MCAS перед тем, как они разбились.

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