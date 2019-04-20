В США поймали огромную рыбу-меч (ВИДЕО)

20 апреля 2019 01:39 (UTC+04:00)

Во Флориде (США) капитан рыбацкой лодки поделился видео своего последнего улова – рыбы-меч весом около 340 килограммов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает UPI.

Ник Станчик рассказал, что поймал ее у побережья Исламорады и для того, чтобы вытащить добычу, ему понадобилась помощь еще шести мужчин.

По данным Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных Флориды, улов Станчика может быть признана самым крупным за всю историю штата.

Предыдущий рекорд 277 килограммов.

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