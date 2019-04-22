В США два человека погибли при крушении небольшого самолета

22 апреля 2019 03:33 (UTC+04:00)

Два человека погибли в результате крушения небольшого самолета в штате Техас в США, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным офиса шерифа округа Ллано, где разбился самолет, звонок в службу спасения поступил в 14:27 в воскресенье. Крушение произошло в аэропорту "Ширли Уильямс", передает телеканал CBS Austin.

Представитель управления общественной безопасности штата Техас (DPS) подтвердил гибель двух человек.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники DPS, затем Управление гражданской авиации США (FAA) проведет собственное расследование.

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