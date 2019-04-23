Трамп в июне совершит государственный визит в Великобританию

23 апреля 2019 04:23 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп намерен совершить в июне государственный визит в Великобританию. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в понедельник сообщил телеканал Sky News.

По его данным, в ходе визита Трамп посетит Букингемский дворец. Как сообщил в Twitter корреспондент Би-би-си Джон Сопел, согласно его информации, официально о готовящемся визите президента США может быть объявлено в течение ближайших 48 часов.

В начале апреля газета The Sunday Times писала, что королева Елизавета II собирается пригласить Трампа вскоре совершить официальный визит в Соединенное Королевство. По информации издания, представители британского правительства вели тайные переговоры с коллегами в Белом доме с конца прошлого года, обсуждая сроки готовящегося визита.

Трамп в июле прошлого года посещал Великобританию с трехдневным рабочим визитом. Он провел переговоры с премьер-министром Терезой Мэй и получил аудиенцию у Елизаветы II. Пребывание президента США в Соединенном Королевстве тогда было омрачено многочисленными акциями против проводимой республиканцем политики.

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