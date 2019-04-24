В США 12,3 млн автомобилей с дефектами подушек безопасности

Национальное управление по безопасности движения на шоссейных дорогах США насчитало на территории Соединенных Штатов порядка 12,3 млн автомобилей, оснащенных дефектными подушками безопасности производства германско-американского концерна ZF-TRW. Как сообщает во вторник агентство Associated Press (AP), неисправная система могла повлечь смерть по меньшей мере восьми человек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным AP, подушки безопасности указанной марки были установлены на автомобилях производства концернов Toyota, Honda, Kia, Hyundai, Mitsubishi и Fiat Chrysler 2010 - 2019 годов выпуска. Неисправность заключается в том, что появляющиеся в момент аварии нештатные электрические сигналы могли вывести из строя контрольные датчики устройства и заблокировать таким образом подушку безопасности, расположенную перед пассажирским сиденьем автомобилей.

В заявлении немецкого производителя ZF, который приобрел в 2015 году американский TRW, отмечается, что компания "привержена обеспечению безопасности и готова сотрудничать в расследовании с Национальным управлением по безопасности движения на шоссейных дорогах США и автопроизводителями". В компании заверили, что "примут необходимые меры" по итогам расследования авторегулятора.

АP подчеркивает, что расследование было начато еще в 2017 году после нескольких аварий с участием автомобилей производства Hyundai, Kia и Fiat Chrysler. В данных машинах не раскрывались подушки безопасности, в результате чего погибли семь человек. В 2018 и 2019 году были зафиксированы еще две подобные автокатастрофы, но с участием автомобилей Toyota - погиб один пассажир.

В 2014 году в центре схожего скандала оказалась японская компания Takata. Как установили специалисты регулирующих органов США, изготовленные Takata подушки безопасности из-за неисправности при аварии могут не раскрыться правильно, а лопнуть или же выстрелить в находящихся в салоне автомобиля людей кусочками металла. Из-за таких инцидентов в мире погибли по меньшей мере 23 человека, несколько сотен получили ранения. В общей сложности не менее 100 млн автомобилей разных марок были отозваны по всему миру, а в 2017 году Takata обанкротилась.

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