Bloomberg: Трамп и Болтон в беседе с Хафтаром одобрили наступление сил генерала на Триполи

25 апреля 2019 00:29 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп в беседе по телефону дал понять командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалу Халифе Хафтару, что Вашингтон одобряет наступление на Триполи с целью свергнуть признанное международным сообществом Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в среду агентство деловых новостей Bloomberg.

По данным американских должностных лиц, упомянутый выше телефонный разговор состоялся 15 апреля, а официально о нем стало известно 19 апреля. Позднее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также беседовал с Хафтаром, оставив у него впечатление, что Вашингтон действительно дал "зеленый свет" наступлению ЛНА на Триполи.

Как обращает внимание Bloomberg, эти сведения кардинально противоречат официальной позиции США, изложенной в заявлении госсекретаря Майкла Помпео 7 апреля, который призвал подразделения ЛНА немедленно прекратить наступление на Триполи. Госсекретарь подчеркнул, что у ливийского конфликта нет военного решения.

Ранее пресс-служба Белого дома распространила детали состоявшегося 15 апреля телефонного разговора между Трампом и Хафтаром. В беседе президент США, в частности, "признал значительную роль фельдмаршала в борьбе с терроризмом и обеспечении безопасности нефтяных ресурсов Ливии". Кроме того, стороны "обсудили общее видение перехода Ливии к стабильной и демократической политической системе".

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