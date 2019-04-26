ФБР США опасается российской разведки

Директор ФБР Кристофер Рей считает, что Россия представляет собой "чрезвычайно существенную" угрозу для США в сфере разведки. С таким утверждением он выступил в пятницу в вашингтонском Совете по международным делам, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ТАСС

"Россия представляет чрезвычайно существенную контрразведывательную угрозу для США, - сказал он. - Безусловно, это относится к киберпространству и к тому, что мы называем злонамеренным иностранным влиянием, а также к их активности в нашей стране".

"Весьма активное злонамеренное иностранное влияние мы наблюдали в ходе предвыборной кампании 2016 года, - продолжал он. - Это нашло свое отражение в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, и эти действия продолжаются. Речь идет об использовании соцсетей, пропаганды, ложных персонажей. Все это нацелено на то, чтобы противопоставить нас друг другу и таким образом подорвать веру американцев в демократию".

"Такая угроза существует не только в период избирательных кампаний, - утверждал он. - Это угроза существует постоянно, и такая деятельность продолжается".

Обвинения против сотрудников ГРУ

Директор ФБР считает, что выдвижение обвинений в США против офицеров ГРУ Генштаба Вооруженных сил РФ имеет смысл, поскольку затрудняет их деятельность.

"Мы предприняли целый ряд действий для того, чтобы привлечь к ответственности целый ряд людей из ГРУ, - сказал он. - В частности, в отношении нескольких офицеров ГРУ были выдвинуты обвинения в кибервзломах с целью подорвать позиции Всемирного антидопингового агентства (WADA)".

По его словам, "некоторые высказывают сомнения в том, что имеет смысл выдвигать обвинения в отношении сотрудников разведки". "Я считаю, что в таких действиях есть смысл, поскольку иногда в области разведки возникает вопрос о том, кто конкретно стоит за теми или иными действиями", - добавил Рей.

"Мы верим в нашу судебную систему и таким образом мы демонстрируем, что мы правы в своих действиях, и пусть эти люди появятся в зале суда и попытаются убедить жюри присяжных, - указал он. - Кроме того, мы знаем, что многие из этих людей любят путешествовать, а в случае выдвижения обвинений возможности для поездок явно сокращаются". "У ФБР - крепкая память и длинная рука", - пригрозил он.

Американские власти предъявили заочные обвинения в совершении кибератак семи предполагаемым сотрудникам военной разведки России. По мнению Вашингтона, они действовали примерно с декабря 2014 года и по меньшей мере до мая 2018 года, а операции были направлены против WADA, Американского антидопингового агентства (USADA), Канадского центра по спортивной этике (CCES), ОЗХО и американской компании Westinghouse. В Кремле неоднократно отрицали причастность России к различным кибератакам, в организации которых западные страны обвиняют Москву.

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