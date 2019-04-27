В Госдепе порекомендовали гражданам США не посещать Шри-Ланку

27 апреля 2019 04:08 (UTC+04:00)

Госдепартамент порекомендовал американским гражданам отказаться от посещения Шри-Ланки из-за террористической угрозы. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба американского внешнеполитического ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, Госдепартамент отдал распоряжение вывезти из страны всех детей дошкольного и школьного возраста американских госслужащих. Было также дано разрешение покинуть страну всем желающим сделать это американским госслужащим, не выполняющим экстренных функций, а также членам их семей.

"Террористические группы продолжают готовить возможные нападения на Шри-Ланке", - говорится в документе.

21 апреля на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов.

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