Трамп выразил соболезнования в связи со стрельбой в синагоге в Калифорнии

28 апреля 2019 04:56 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со стрельбой в синагоге Калифорнии и заявил, что это "похоже на преступление на почве ненависти", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мои самые глубокие соболезнования семьям, которые пострадали", - сказал Трамп журналистам.

"Похоже на преступление на почве ненависти. Трудно поверить ... похоже, что человека задержали", - добавил он.

Ранее стало известно об одном погибшем в результате стрельбы в синагоге в Калифорнии. Еще несколько человек получили ранения, в том числе дети. Подозреваемый задержан, правоохранительные органы его допрашивают.

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