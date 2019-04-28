Трамп выразил соболезнования в связи со стрельбой в синагоге в Калифорнии

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со стрельбой в синагоге Калифорнии и заявил, что это "похоже на преступление на почве ненависти", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мои самые глубокие соболезнования семьям, которые пострадали", - сказал Трамп журналистам.

"Похоже на преступление на почве ненависти. Трудно поверить ... похоже, что человека задержали", - добавил он.

Ранее стало известно об одном погибшем в результате стрельбы в синагоге в Калифорнии. Еще несколько человек получили ранения, в том числе дети. Подозреваемый задержан, правоохранительные органы его допрашивают.

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