Подозреваемый в стрельбе в синагоге опубликовал перед нападением антисемитский пост

Подозреваемый в стрельбе в синагоге города Поуэй (округ Сан-Диего, Калифорния) опубликовал пост антисемитского содержания незадолго до нападения. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в субботу телеканал NBC.

По его информации, Джон Ирнест, устроивший стрельбу в синагоге, разместил публикацию утром в день нападения на одном из порталов для обмена файлами, ссылку на который опубликовал на своей странице в Facebook. Свой пост он сопроводил комментарием о том, что "вскоре начнется трансляция".

Телеканал отмечает, что ни самой трансляции, ни ссылки на нее в публикации не было. К настоящему моменту аккаунт стрелка и публикация удалены администрацией социальной сети.

В субботу, приблизительно в 11:30 утра 19-летний Джон Ирнест открыл стрельбу в синагоге города Поуэй. В результате один человек погиб, трое получили ранения. Полиция задержала подозреваемого вскоре после инцидента. Мэр города назвал нападение преступлением на почве ненависти.

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