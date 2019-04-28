США продолжают консультации с Россией по КНДР - Болтон

28 апреля 2019 20:51 (UTC+04:00)

США продолжают консультации с Россией по КНДР, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, президент США Дональд Трамп "все еще ожидает возможности третьего саммита" с лидером КНДР Ким Чен Ыном. "Он неоднократно говорил, что считает, у него хорошие отношения с ним", - сказал Болтон в интервью телеканалу Fox News.

Отвечая на вопрос относительно возможности возобновления шестисторонних переговоров по КНДР, Болтон заявил, что этот формат "провалился в прошлом". В то же время он отметил, что это не значит, что США не проводят консультации с другими странами. Он привел в пример прошедшие переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

"Мы консультируемся с Китаем, Россией, Южной Кореей. Они не исключены (из переговоров)", - добавил Болтон.

Однако, по его мнению, Пхеньян предпочитает проводить переговоры с США "один на один".

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