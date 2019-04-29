Глава Минфина США считает, что торговые переговоры с Китаем близятся к завершению

29 апреля 2019 08:43 (UTC+04:00)

Министр финансов США Стивен Мнучин считает, что торговые переговоры между Вашингтоном и Пекином приближаются к финальной стадии. Такое мнение, как сообщает газета The New York Times, глава американского Минфина высказал, выступая в воскресенье на конференции в Лос-Анджелесе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы выходим на финальный круг, - сказал Мнучин. - Я считаю, что обе стороны хотят достичь соглашения. Мы достигли большого прогресса". При этом он также подчеркнул, что на данный момент еще "остаются открытыми некоторые важные вопросы".

Ранее сообщалось, что Мнучин и представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер на этой неделе отправятся в Пекин, где 30 апреля продолжат переговоры по торговым отношениям между США и Китаем. Со стороны КНР переговоры возглавит вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, который также будет во главе китайской делегации в поездке в Вашингтон для дополнительных переговоров, которые начнутся 8 мая.

Ранее официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн сообщил, что власти Китая и правительство США продолжают успешно поддерживать диалог по урегулированию торговых и экономических вопросов, однако противоречия и незавершенная работа по-прежнему существуют. Как указало агентство Bloomberg, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп могут подписать торговое соглашение во время саммита в Японии, который запланирован в мае. По данным газеты The Wall Street Journal, это событие может состояться в конце мая или начале июня.

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