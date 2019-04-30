Первый замгенпрокурора США Род Розенстайн подал в отставку

30 апреля 2019 02:01 (UTC+04:00)

Первый заместитель министра юстиции и генерального прокурора США Род Розенстайн направил в понедельник американскому президенту прошение об отставке. Соответствующее письмо распространило министерство юстиции страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Средний срок пребывания на своем посту заместителя генерального прокурора составляет 16 месяцев, и немногие оставались на нем дольше двух лет. Я подаю прошение об отставке с 11 мая", - отмечается в документе.

"Я благодарен вам [Трампу] за возможность работать [в вашингтонской администрации], за вежливость и юмор, которые вы часто демонстрируете в наших личных беседах, а также за цели, которые вы поставили в своей инаугурационной речи: патриотизм, единство, безопасность, образование и процветание", - написал Розенстайн.

В своем письме замминистра также упомянул о прогрессе, которого достигло ведомство. "Производительность выросла, а преступность упала", - отметил он.

Ранее Трамп отправил в Сенат Конгресса США на утверждение кандидатуру преемника Розенстайна Джеффри Розена.

Первый замглавы министра планировал сложить с себя полномочия еще в середине марта - после того, как сенаторы утвердили кандидатуру Уильяма Барра на пост главы министерства юстиции. Но Барр попросил его остаться до завершения расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы, которое приписывают России. Розенстайн ранее курировал работу Мюллера. Сам доклад по итогам разбирательства был опубликован 18 апреля на сайте министерства юстиции.

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