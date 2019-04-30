Трамп передал в сенат протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

30 апреля 2019 02:39 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп передал в сенат протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО, сообщил Белый дом, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Протокол, подписанный в Брюсселе в феврале, позволит Скопье стать полноправным членом альянса в случае ратификации странами-членами.

"Северная Македония является твердым партнером США в области безопасности, а ее членство в НАТО будет напрямую выгодно стратегическим интересам США и альянса НАТО", - говорится в заявлении Трампа.

Ранее постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон заявила, что США надеются, что Северная Македония станет полноправным членом НАТО осенью этого года.

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