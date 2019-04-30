Трамп продлил действие эмбарго на поставки нефти из Ирана

30 апреля 2019 04:01 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп продлил в понедельник действие эмбарго, наложенного ранее на поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила пресс-служба Белого дома.

В указе американский лидер выразил уверенность в том, что в мире достаточно нефти для того, чтобы можно было безболезненно сворачивать сотрудничество с Ираном в этой отрасли.

"После пристальной оценки доклада, направленного в Конгресс США информационным управлением министерства энергетики <...>, и других соответствующих факторов, в том числе экономических условий в мире и увеличения добычи нефти Соединенными Штатами и некоторыми другими странами, а также мирового уровня незадействованных нефтедобывающих мощностей и наличия стратегических резервов, я пришел к выводу, что <...> в мире производится достаточно нефти и нефтепродуктов другими странами, кроме Ирана, чтобы позволить значительное сокращение закупок нефти и нефтепродуктов у Ирана иностранными финансовыми организациями", - отметил Трамп.

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