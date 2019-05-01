В университете Северной Каролины произошла стрельба

1 мая 2019 03:16 (UTC+04:00)

Три человека во вторник получили ранения в результате стрельбы в студенческом городке университета штата Северная Каролина. Подозреваемый схвачен, сообщил местный телеканал WSOC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он пояснил, что неизвестный открыл стрельбу около одного из зданий вуза, расположенного в городе Шарлотт. По данным телеканала, пули попали в трех человек.

Университет Северной Каролины информировал, что учебный комплекс закрыт на вход из-за выстрелов. "Режим запрета [на вход и выход] остается в силе. Всем оставаться в безопасных местах", - указывается в Twitter вуза.

Его дирекция ранее настоятельно рекомендовала учащимся и преподавателям "скрываться бегством, прятаться и давать отпор" при необходимости.

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