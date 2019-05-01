Истребители F-35 прошли "боевое крещение" в Ираке

1 мая 2019 18:20 (UTC+04:00)

ВВС США впервые использовали истребители F-35A в боевых условиях. Об этом сообщается на сайте военно-воздушных сил.

Военные использовали два истребителя в рамках операции "Непоколебимая решимость" (Inherent Resolve) в Ираке. Отмечается, что самолеты нанесли авиаудар по сети туннелей в Хамрине, которые боевики ИГ* используют для хранения и передачи оружия, сообщает в среду Trend.

Истребители F-35A Lightning II прибыли в ОАЭ с военной базы в американском штате Юта транзитом через авиабазу "Морон" в Испании.

В рамках программы Lockheed Martin F-35 Lightning II было создано три варианта самолетов – F-35A (для ВВС), а также F-35B и F-35C (для военно-морских сил). Эта программа стала самой дорогостоящей в истории производства оружия: США потратили на нее почти полтора триллиона долларов, а сами истребители ввели в строй на семь лет позже, чем предполагалось.

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