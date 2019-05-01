США и Китай могут объявить о достижении договоренности по торговле к 10 мая

1 мая 2019 23:22 (UTC+04:00)

Вашингтон и Пекин могут объявить о достижении договоренности по спорным вопросам, касающимся торговли между странами, к следующей пятнице, 10 мая. Об этом сообщил в среду телеканал CNBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам его источников, представители США и КНР могут выступить с этим заявлением после серии консультаций. На следующей неделе в Вашингтон прибудет вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Как отметили источники, стороны к 10 мая могут договориться и о проведении встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. В Белом доме пока не подтвердили приведенную телеканалом информацию.

Газета The Wall Street Journal сообщила в апреле, что США и Китай могут подписать окончательный вариант торгового соглашения в конце мая или начале июня. По ее данным, представители двух стран перед этим намерены провести еще несколько раундов консультаций.

В начале декабря 2018 года Трамп и Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились принять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами. Трамп заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на $200 млрд, как планировал ранее. Срок, отведенный на заключение торговой сделки, истек 1 марта, однако американский лидер выразил готовность не повышать пошлины, пока переговоры идут успешно и в верном для Вашингтона направлении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ФРС США сохранила базовую ставку на прежнем уровне
США 22:58
Власти США запросили еще $4,5 миллиарда из-за кризиса на границе с Мексикой
США 21:42
Спецпрокурор Мюллер в мае даст показания Конгрессу
США 20:18
Уильям Гил: США могут принять в будущем встречу глав МИД Азербайджана и Армении
Нагорно-карабахский конфликт 18:40
США провели новое испытание межконтинентальной баллистической ракеты
В мире 17:16
США и "Талибан" хотят достичь соглашения о выводе войск
В мире 16:52
Лента новостей
Сколько предпринимателей Азербайджана обратилось за услугой «Единая экспортная заявка»?
Бизнес 23:32
ФРС США сохранила базовую ставку на прежнем уровне
США 22:58
Туркменистан отмечает потенциал поступательного развития двусторонних отношений с Украиной
Туркменистан 22:54
Объявлена официальная дата начала строительства IGB
Энергетика 22:32
Число пострадавших полицейских в ходе парижских беспорядков увеличилось до 14 - СМИ
Европа 22:29
В Баку открылся Фестиваль американских фильмов "Сила человеческого духа" (ФОТО)
Культура 22:26
Пользователи сообщают о сбое в работе Instagram
В мире 22:20
Сколько предпринимателей в Азербайджане получили доступ к экспорту в США и другие страны?
Бизнес 22:00
"Реал" пожелал скорейшего выздоровления Касильясу
В мире 21:50