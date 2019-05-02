Полный запрет США на закупки нефти у Ирана вступает в силу

2 мая 2019 01:28 (UTC+04:00)

Санкции США против Ирана с четверга должны, наконец, заработать в полную силу - спустя полгода после их введения. Вашингтон решил не продлевать временные разрешения на импорт иранской нефти после 2 мая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Решение уже вызвало рост нефтяных котировок выше $75 за баррель, однако рынок успокоили заявления стран - участниц соглашения ОПЕК+, которые пообещали заполнить своей нефтью любую пустоту, которая возникнет на рынке из-за санкций против Тегерана. При этом не допустить дефицита топлива на рынке обещали и сами Соединенные Штаты.

Ограничения США связаны с односторонним выходом США в мае 2018 года из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе - заключенной в 2015 году сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН, а также США и ЕС. Остальные участники соглашения не одобрили решение Вашингтона и сохранили приверженность прежним договоренностям.

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