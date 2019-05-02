В Нью-Йорке заключенным разрешили бесплатно совершать телефонные звонки

2 мая 2019 08:39 (UTC+04:00)

Нью-Йорк стал первым крупным городом в США, где заключенным отныне разрешено бесплатно звонить из тюрьмы в пределах страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте мэра мегаполиса Билла де Блазио, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Люди в заключении слишком долго сталкивались с препятствиями в самых обыденных ситуациях", - отметил градоначальник. "С помощью бесплатных телефонных звонков мы устраняем одно из таких препятствий и обеспечиваем людям, находящимся под стражей, возможность поддерживать связь с адвокатами, семьями и организациями поддержки, играющими ключевую роль в том, чтобы люди после исполнения наказания становились снова полноценными членами общества", - пояснил де Блазио.

Согласно информации мэрии, ранее заключенным позволяли бесплатно звонить только адвокатам. Первая минута остальных звонков обходилась узникам в 50 центов, все последующие - в пять центов каждая. В среднем заключенные тюрем Нью-Йорка, которых насчитывается свыше 8 тысяч, делают более 25 тыс. звонков в сутки, что приносит около $5,5 млн в казну мегаполиса ежегодно.

Теперь эти расходы примет на себя городской департамент исправительных учреждений. Заключенным разрешается бесплатно звонить куда угодно в пределах всех американских штатов, владений и территорий. Общая продолжительность таких разговоров по телефону из тюрем ограничена 21 минутой каждые три часа. Один звонок не может продолжаться более 15 минут.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США планируют испытать прототипы двух гиперзвуковых блоков до конца года
США 08:00
Трамп поддержал генпрокурора, которого резко критиковали сенаторы
США 06:06
Спецпредставитель США по КНДР посетит Южную Корею на следующей неделе
США 05:49
В США разбился учебный самолет
США 03:43
Хулуси Акар обсудил с спецпредставителем США по Сирии ситуацию в Манбидже
Турция 02:31
В США арестовали мужчину по обвинению в убийстве почти 50-летней давности
США 02:19
Лента новостей
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в районе Командорских островов
В мире 08:25
США планируют испытать прототипы двух гиперзвуковых блоков до конца года
США 08:00
В Азербайджане начнется производство новых моделей Peugeot
Бизнес 07:50
Иранский танкер потерпел бедствие у берегов Саудовской Аравии, экипаж спасен
Иран 07:28
Израиль нанес авиаудары по целям ХАМАС
Израиль 07:02
Запуск первой в Японии частной ракеты-носителя вновь отложили
Другие страны 06:42
Трамп поддержал генпрокурора, которого резко критиковали сенаторы
США 06:06
Спецпредставитель США по КНДР посетит Южную Корею на следующей неделе
США 05:49
Qualcomm получит от Apple до $4,7 млрд в рамках урегулирования патентного спора
В мире 05:12