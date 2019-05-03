Blue Origin провела очередные испытания корабля New Shepard

Американская компания Blue Origin провела в четверг в штате Техас 11-й испытательный полет разработанного ею суборбитального корабля New Shepard. Трансляцию вели на сайте компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отметила диспетчер запуска, капсула, которая в будущем будет предназначена для экипажа и пассажиров, приземлилась на парашютах. Носитель также совершил вертикальную посадку.

На борту New Shepard находились свыше 30 различных грузов, предназначенных для проведения экспериментов. Это, в частности, приборы, разработанные учеными ряда американских университетов, а также сотрудниками космических центров NASA.

Это второй испытательный полет New Shepard в текущем году. Предыдущий запуск был осуществлен 23 января.

Как заявила 8 января глава отдела по стратегии и продажам Blue Origin Ариан Корнелл, компания намеревается отправить туристов в суборбитальный полет "в начале 2019 года". В июле прошлого года представители Blue Origin сообщили журналистам, что одно место на New Shepard предположительно будет стоить $200-300 тыс. Корабль сможет брать на борт шесть человек.

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