Трамп остался доволен "долгой и очень хорошей беседой" с Путиным

3 мая 2019 21:57 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что доволен с российским президентом Владимиром Путиным, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Провел долгую и очень хорошую беседу с президентом России Путиным. Как я всегда говорил, еще задолго до начала "охоты на ведьм", ладить с Россией, Китаем и со всеми остальными - это очень хорошо, а не плохо", - написал он в своем твиттере.

В следующем твитте американский президент назвал разговор "продуктивным".

Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону впервые с марта 2018 года. Они обсудили ситуацию в Венесуэле, КНДР, доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, а также экономические вопросы. Разговор длился больше часа. Как сообщили в Кремле, он состоялся по инициативе американской стороны.

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