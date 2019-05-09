Помпео отложил свой визит в Гренландию из-за "срочных дел" - СМИ

9 мая 2019 03:34 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майкл Помпео отложил свой визит в Гренландию на неопределенный срок. Об этом в среду сообщило Agence France-Presse (AFP). "Срочные дела требуют присутствия госсекретаря в Вашингтоне", - цитирует агентство заявление правительства Гренландии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Госдепартамент пока не подтвердил изменение программы Помпео, отмечает AFP.

Ранее пресс-служба Госдепартамента объявила, что Помпео в период с 5 по 9 мая посетит Финляндию, Германию, Великобританию и принадлежащую Дании Гренландию. Однако, во вторник он отменил визит в Берлин из-за "проблем в сфере международной безопасности". Вместо этого госсекретарь США провел переговоры с премьер-министром Ирака Аделем Абдель Махди в Багдаде. В среду он прибыл в Лондон, где встретился с главой МИД Великобритании Джереми Хантом.

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