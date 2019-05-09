Россия отправит ракету к Марсу по траектории в обход Китая

9 мая 2019 04:19 (UTC+04:00)

Запуск российско-европейский миссии для поиска следов жизни на Марсе "ЭкзоМарс-2020" на ракете "Протон-М" с Байконура будет проведен по траектории, пролегающей вне территории Китая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В настоящее время, в соответствии с российско-казахстанским договором аренды комплекса Байконур, запуски полезных нагрузок ракетой-носителем "Протон-М", осуществляются по штатным трассам с наклонениями 51,6 градуса и 64,8 градуса. Для целей выведения космических аппаратов "ЭкзоМарс-2020" на траекторию полета к Марсу партнеры согласовали использование трассы запуска с наклонением 64,8 градуса", - сообщили РИА Новости в госкорпорации "Роскосмос".

В случае запуска по траектории с наклонением 51,6 градуса полет проходит над территорией Китая. В связи с аварией ракеты "Протон" в 2014 году обломки космической техники, в частности, шарбаллоны, упали на северных территориях этой страны.

В то же время запуск первой миссии "ЭкзоМарс-2016" проходил над территорией Китая, и участники проекта предполагали осуществить пуск "ЭкзоМарс-2020" по аналогичной схеме. Однако, как пояснил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, в силу длительности согласований пролета ракет над территориями других государств, стороны приняли решение изменить трассу выведения.

"ЭкзоМарс-2020" - российско-европейский проект, предназначенный для изучения Марса. В состав миссии входит перелетная платформа, в состав которой входит российский десантный модуль и посадочная платформа "Казачок", европейский марсоход "Розалинд Франклин". В составе научной аппаратуры миссии большое количество российских и европейских приборов. Энергоснабжение миссии будет осуществляться за счет ядерного источника энергии (РИТЕГ, радиоизотопный термоэлектрический генератор).

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