США ввели санкции против двух венесуэльских компаний и двух танкеров

10 мая 2019 21:05 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты внесли в свои санкционные списки две венесуэльские компании, связанные с морскими перевозками, и два нефтяных танкера, принадлежащих стране. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном в пятницу заявлении американского министерства финансов.

Санкции были введены против компаний Monsoon Navigation Corporation и Serenity Maritime Limited, а также танкеров Leon Dias и Ocean Elegance.

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