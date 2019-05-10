США ввели санкции против двух венесуэльских компаний и двух танкеров

Соединенные Штаты внесли в свои санкционные списки две венесуэльские компании, связанные с морскими перевозками, и два нефтяных танкера, принадлежащих стране. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном в пятницу заявлении американского министерства финансов.

Санкции были введены против компаний Monsoon Navigation Corporation и Serenity Maritime Limited, а также танкеров Leon Dias и Ocean Elegance.

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