Экс-глава ЦРУ Бреннан выступит перед демократами Конгресса по ситуации вокруг Ирана

19 мая 2019 09:44 (UTC+04:00)

Демократы Палаты представителей США пригласили бывшего директора (2013-2017) Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джона Бреннана выступить с докладом по ситуации вокруг Ирана. Об этом в субботу сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ожидается, что Бреннан, который является открытым критиком политики президента США Дональда Трампа, выступит перед конгрессменами во вторник, 21 мая. Такое же приглашение было направлено бывшей сотруднице Госдепартамента Венди Шерман, возглавлявшей делегацию США на переговорах по ядерной сделке с Ираном.

Во вторник администрация Трампа также планирует провести закрытый брифинг для парламентариев, указывает агентство. Демократы планируют посетить обе встречи.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, а в ноябре были восстановлены антииранские санкции, включающие запрет на закупку нефти.

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