США отменили пошлины на сталь и алюминий из Канады и Мексики

20 мая 2019 06:26 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп подписал два распоряжения об отмене пошлин на сталь и алюминий из Канады и Мексики. Текст документов распространила в воскресенье пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я установил, что ... импорт алюминия из Канады и Мексики больше не будет угрожать нанесением ущерба национальной безопасности [США]", - указано в распоряжении главы государства.

В соответствии с такими выводами он "решил исключить Канаду и Мексику" из списка стран, в отношении которых применяются импортные пошлины. Аналогичный документ опубликован по поводу снятия пошлин на импорт стали из этих двух стран.

В марте 2018 года США начали вводить пошлины на импорт стали и алюминия, предоставив ряду стран отсрочку. С 1 июня прошлого года ограничительные меры вступили в действие в отношении Канады, Мексики и Евросоюза. Администрация Трампа тогда обосновала свое решение о введении пошлин на канадские и мексиканские металлы необходимостью обеспечения национальной безопасности.

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